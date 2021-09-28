Экс-глава АВТОВАЗА помог узбекскому автопрому выпустить целый… фильм

По сценарию сюда приезжает группа местных блогеров, для которых проводят экскурсию по цехам, кормят в столовой, затем показывают главное достижение — шведа Бо Андерссона.

В кадре упоительная чистота, сдержанное сверкание Востока, кишлачники в тюбетейках разбавлены людьми с английским языком, видны цеха и дорогое оборудование, мелькают рабочие, оставленные на подхвате у роботов, добротные начальники втягивают животы, пытаясь совместить обязательную в этих местах солидность с европейской подтянутостью.

И над всем этим Великий Бо. Видно, что он уже вник, освоился, взял в руки. Ему есть что показать цыплятам, изображающим местных инфлюенсеров и журналистов, он готов к диалогу и, самое важное, отныне открыт не только сам Бо, но и завод.

Прошлый фильм с Бо Андерссоном «Русская работа» был безрадостным, с заводскими бараками АВТОВАЗа, снегом, холодом и предостережением не надеяться на результат. Нынешний фильм солнечный, теплый и обнадеживающий неизбежной удачей.

Прежняя лента подводила итог двух лет работы в должности тольяттинского руководителя и констатировал правоту поэта Ильи Кормильцева: «Здесь мерилом работы считают усталость».

Сегодняшний фильм показал лучезарные изменения, произошедшие за один месяц в непонятном Узбекистане и силу шведского менеджмента, обещая более существенный результат, чем усталость.

Впрочем, вы можете все увидеть своими глазами и даже оценить революционные успехи узбекских партнеров. Если, конечно, поймете, о чем речь…