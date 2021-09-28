Почему и как часто нужно смазывать автомобильный замок зажигания

Засилье систем бесключевого доступа, конечно же, решает некоторые сложности, которые возникают с обычным ключом и замком зажигания, естественно, добавляя своих — электронных. Впрочем, перечисление проблем с кнопкой пуска двигателя — это повод для написания отдельной статьи. Сегодня же мы пройдемся по тем, кто не видит своей жизни без того, чтобы не вставить физический ключ в замок зажигания, и с упоением не провернуть его. А точнее, по тому, как мало внимания они уделяют одному из главных элементов автомобиля, на который возложен пуск двигателя.

Мало кто знает, а еще меньше тех, кто делает — так можно охарактеризовать общую ситуацию с обслуживанием замка зажигания. До него нет вообще никакого дела никому, но ровно до той поры, когда в один прекрасный момент, при повороте ключа двигатель не запустится. А ведь в том, что это произошло, виноваты мы сами. Замок зажигания, как и любой другой замок в автомобиле нуждается в смазке. Причем довольно частой. И тому есть веские причины.

Все дело в перепадах температуры, негативное влияние которых особенно заметны осенью и зимой, а также весной. Так в морозы мы прогреваем остывший салон. А когда ставим машину на ночную стоянку, она остывает до минусовой температуры. Утром же все повторяется заново: прогрев, поездка, длительная стоянка, снова прогрев.