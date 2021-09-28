Почему и как часто нужно смазывать автомобильный замок зажигания

Засилье систем бесключевого доступа, конечно же, решает некоторые сложности, которые возникают с обычным ключом и замком зажигания, естественно, добавляя своих — электронных. Впрочем, перечисление проблем с кнопкой пуска двигателя — это повод для написания отдельной статьи. Сегодня же мы пройдемся по тем, кто не видит своей жизни без того, чтобы не вставить физический ключ в замок зажигания, и с упоением не провернуть его. А точнее, по тому, как мало внимания они уделяют одному из главных элементов автомобиля, на который возложен пуск двигателя.
Мало кто знает, а еще меньше тех, кто делает — так можно охарактеризовать общую ситуацию с обслуживанием замка зажигания. До него нет вообще никакого дела никому, но ровно до той поры, когда в один прекрасный момент, при повороте ключа двигатель не запустится. А ведь в том, что это произошло, виноваты мы сами. Замок зажигания, как и любой другой замок в автомобиле нуждается в смазке. Причем довольно частой. И тому есть веские причины.
Все дело в перепадах температуры, негативное влияние которых особенно заметны осенью и зимой, а также весной. Так в морозы мы прогреваем остывший салон. А когда ставим машину на ночную стоянку, она остывает до минусовой температуры. Утром же все повторяется заново: прогрев, поездка, длительная стоянка, снова прогрев.
В жару же мы, напротив, остужаем салон, включая на полную кондиционер. И снова разница температур. При таких перепадах в замке зажигания (да и не только в нем) образуется конденсат. Да, небольшое количество влаги не способно навредить стальной личинке, которая, к тому же, имеет заводскую смазку. Но это если кратковременно. Однако мы владеем автомобилем не год, и не два. И за это время циклы прогрева и охлаждения салона исчисляются тысячами. А заводская смазка личинки замка зажигания довольно быстро истирается. Голый металл уже не в состоянии противостоять коррозии. И тут начинаются проблемы: увеличивается трение деталей, а следовательно, и их износ.
Регулярная смазка замка зажигания позволяет избежать заклиниваний и облегчает повороты ключа в различные положения. Смазанная личинка получает защиту и лучше сопротивляется коррозии. К тому же, смазка способствует удалению мелкой металлической стружки.
Чем смазывать? Только не вашим любимым WD-40. То, что должно бороться с влагой, накапливает ее. А потому риск образования коррозии в личинке при использовании данного аэрозоля возрастает.
Лучше всего использовать специальную минеральную смазку для замка зажигания на основе графита или молибдена. Это наиболее безопасный и эффективный способ защитить его рабочую часть. Такая смазка не только увеличивает ходимость личинки, но и имеет хорошую токопроводимость.