Mercedes-Benz отметил юбилей «Майбаха» особым S-классом

От других комплектаций, юбилейная версия отличается двухцветным окрасом кузова оттенками Cirrus Silver и Nautical Blue, а также колесными дисками с надписью Edition 100. Что касается салона, то он отделан натуральной кожей в цвете Crystal White.

В перечень оснащения также вошла аудиосистемой объемного звучания Burmester 4D, акустические стекла, которые снижают уровень шума в салоне, многофункциональная консоль между креслами и другие опции.

Эксклюзивный седан предлагают только с полным приводом и двигателем V12, который дефорсировали для Европы и России с 630 сил до 612 л. с.