Mercedes-Benz отметил юбилей «Майбаха» особым S-классом

Фото из открытых источников
На выставке IAA Mobility-2021, которая прошла в Мюнхене, Mercedes-Benz показал специальную версию Edition 100, которую приурочили к 100-летию выпуска первой серийной модели Maybach. Версию подготовили на базе топовой комплектации флагманского седана, под капотом которого работает V12.
Виктор Васильев

От других комплектаций, юбилейная версия отличается двухцветным окрасом кузова оттенками Cirrus Silver и Nautical Blue, а также колесными дисками с надписью Edition 100. Что касается салона, то он отделан натуральной кожей в цвете Crystal White.

В перечень оснащения также вошла аудиосистемой объемного звучания Burmester 4D, акустические стекла, которые снижают уровень шума в салоне, многофункциональная консоль между креслами и другие опции.

Эксклюзивный седан предлагают только с полным приводом и двигателем V12, который дефорсировали для Европы и России с 630 сил до 612 л. с.

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29 сентября 2021
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