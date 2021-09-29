Названа дата начала продаж новой LADA Vesta

Как сообщает паблик Avtograd news в «ВКонтакте», по плану старт производства рестайлинговой «Весты» действительно запланирован на декабрь. В свою очередь, начало продаж состоится, как только автогигант соберет необходимый запас товарных машин — в феврале 2022-го.

Однако некоторые поставщики из-за пандемии коронавирса сейчас остановили свои производства и, скажем, пресс-формы и оснастка для изготовления пластиковых деталей интерьера на завод пока не пришли. А значит, в первоначальные сроки вазовцы могут не уложиться.

Добавим, что АВТОВАЗ старательно вычищает из своих рядов шпионов, способных «слить» на сторону любую информацию, касающуюся грядущих новинок. Однако один из сотрудников все равно сумел сфотографировать интерьер обновленной LADA Vesta.