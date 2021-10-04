Никому не нужный автозавод «Ставрополь Авто» выставлен на продажу

Предыстория такова: осенью 2018 года налоговая инспекция начала проверку бизнеса Хаджи-Мурата Дерева, притом из этой проверки вскоре «выросло» целое уголовное дело. По данным РБК, влиятельный бизнесмен не стал дожидаться прихода правоохранительных органов, а перебрался из России за границу, в Лондон.

Соответственно, сейчас активы господина Дерева распродаются кредиторами: так, Московский индустриальный банк («МИнБанк») планирует выручить за «Ставрополь Авто» 4,3 млрд рублей. Притом, как уверяет «Газета.ру», активом, способным выпускать по 100 000 машин ежегодно, интересуется некий покупатель.

Этими заинтересованными лицами вполне могут оказаться китайцы — например, Chery или Changan, однако представители упомянутых компаний от комментариев, увы, отказались.

И продолжая тему российского автопрома. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», легендарный Заволжский моторный завод свернул выпуск моторов V8, а вскоре может остановиться совсем.