Все о новом Renault Logan для России

В чем суть интриги: новое поколение LADA Granta вазовцы проектируют на свежей версии логановской платформы. А поскольку большой босс марки Renault не любит плодить внутренних конкурентов, многие предположили, что для России Лука де Мео выберет бразильский вариант развития событий — то есть остановит подготовку запуска «Логана», но оставит «Гранту».

Однако свежие новости из Тольятти опровергают подобные предположения. Как сообщает весьма авторитетный паблик Avtograd news в VK, на АВТОВАЗе закончилась модернизация линий сварки кузова, покраски, сборки и контроля, а в текущий момент идет работа по установке сварочных линий для изготовления логановского шасси.