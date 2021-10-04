Все о новом Renault Logan для России

В чем суть интриги: новое поколение LADA Granta вазовцы проектируют на свежей версии логановской платформы. А поскольку большой босс марки Renault не любит плодить внутренних конкурентов, многие предположили, что для России Лука де Мео выберет бразильский вариант развития событий — то есть остановит подготовку запуска «Логана», но оставит «Гранту».
Однако свежие новости из Тольятти опровергают подобные предположения. Как сообщает весьма авторитетный паблик Avtograd news в VK, на АВТОВАЗе закончилась модернизация линий сварки кузова, покраски, сборки и контроля, а в текущий момент идет работа по установке сварочных линий для изготовления логановского шасси.
В серийное производство Logan и Sandero третьего поколения должны пойти через полгода — в середине 2022-го. А сейчас кузова для тестовых экземпляров сваривают и окрашивают непосредственно на АВТОВАЗе, чтобы затем сотрудники Инжинирингового центра собирали готовые автомобили. В таком «ручном режиме» сделано около десятка машин.
Внешне российское исполнение седана будет напоминать турецкое (на фото выше): напомним, в Турции модель продается под именем Taliant, притом их вариант сильно отличается от европейского — у него не только другие фары и капот, но даже иные штампы крыльев и дверей. Хотя оформление салонов примерно одинаково.
Что касается агрегатной базы, то здесь источники осторожничают: дескать, большая часть моторов останется прежней, но один двигатель усутпит место совершенно новому. Можно предположить, что вместо 113-сильного 1.6 под капотом Renault появится 150-сильный 1.3 TCe, хорошо известный по «Аркане», «Каптюру» и «Дастеру».
Так что россиян без «Логана», похоже, не оставят, просто новинка встанет на ступеньку выше будущей «Гранты» — то есть будет крупнее, мощнее и дороже. Во всяком случае, испытания — идут, конвейеры — обновляются, а значит, приказа останавливать подготовку производства со стороны французских боссов не поступало.