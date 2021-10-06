Почему российских медиков вдруг пересаживают с УАЗов на «Нивы»

АВТОВАЗ получил огромный государственный заказ на 1 500 внедорожников Lada Niva Travel. Как уточняет группа «Нетипичный АВТОВАЗ» в VK, машины предназначены для региональной медицины — преимущественно, для обслуживания сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

То есть УАЗ, традиционно поставлявший медикам свои «буханки», неожиданно остался без выгодного контракта… Хотя главу компании «Соллерс», коей принадлежит Ульяновский автозавод, Вадима Швецова (по чистой случайности — зятя государственных деятелей Виктора Христенко и Татьяны Голиковой) зовут «королем госзаказа» как раз за умение получать выгодные заявки от властей.

О том, почему федеральные чиновники вдруг изменили принципам, сделав ставку на более комфортабельные и менее прожорливые «Нивы», можно только догадываться. Но фельдшеры таким переменам будут только рады.

Кстати, из Ульяновска только что пришло неожиданное известие: проект нового «Патриота» по указанию высочайшего руководства вдруг извлекли из запасников. Проект «АвтоВзгляд» выяснил, зачем УАЗ опять решил поиграть в «Русский Prado».