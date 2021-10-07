BMW 2-й серии Active Tourer кардинально обновился

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BMW 2-й серии Active Tourer впервые показали в 2014 году. Компактвэн встретили прохладно, потому немцы ограничивались лишь небольшими обновлениями, а полноценная смена поколений оставалась под вопросом. Но с прошлого года на дорогах стали появляться прототипы «двойки». Это дало нам ясность, что второе поколение все же появится.
Виктор Васильев

Сегодня новую «двойку» представили официально, причем пока лишь в пятиместном исполнении. О судьбе трехрядной модификации Gran Tourer пока информации нет.

Второе поколение Active Tourer сохранило переднеприводную платформу UKL со стойками МакФерсон и многорычажной схемой сзади, при этом компоненты подвески серьезно доработали. Например, инженеры увеличили жесткость, изменили кинематику, а также поставили адаптивные амортизаторы и укороченные пружины, что улучшило управляемость и уменьшило дорожный просвет на 15 мм.

В линейке силовых агрегатов отныне значится бензиновый мотор объемом 1,5 литра (136 л. с.), двухлитровые «мягкие» гибриды отдачей 156 л. с. и 218 сил, а также «дизель» в 150 л. с. Все агрегаты спарены с 7-ступенчатым роботом.

Цены на модель в Европе начинаются от 34 750 евро. Нужна ли она нам в России? Пишите в комментариях.

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7 октября 2021
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