Экспорт легковых автомобилей из России увеличился на 45%

Что же касается грузовых автомобилей, то здесь тоже рост — плюс 13,2% к результату января-августа 2020-го. За рубеж отправили 8200 машин, общая стоимость которых оценивается в 217,3 млн долларов. Интересно, что в последнем летнем месяце экспорт сократился по отношению к июльскому показателю. В случае с легковушками — это −34,3%, а с грузовиками — −13,6%.

Впрочем, за первые восемь месяцев выросли объемы не только отгруженных автомобилей, но и ввезенных. В январе-августе в Россию импортировали порядка 234 300 легковушек (+80,1%) на 5 млрд 423,5 млн рублей. Такая же картина в сегменте тяжелого коммерческого транспорта: 21 400 прибывших авто (+72,7%) общей стоимостью в 1 мрлд 444,8 млн долларов.

При этом импорт легковых автомобилей уверенно растет: августовский результат превысил июльский на 15,7% (ввезено 31 400 машин). А вот грузовых, напротив, притормаживает — в последнем летнем месяце в Россию поставили 2800 авто, что на 6,9% меньше, чем в июле.