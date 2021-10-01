Моторы Peugeot российской сборки понадобились европейцам

Напомним, что дизелями мощностью 90 л. с. оснащаются, главным образом, фургоны и минивэны Peugeot Partner, а также их близнецы под марками Citroёn и Opel. Также агрегат 1.6 HDi полагается базовым версиям более крупного Peugeot Expert.

Сейчас начались первые поставки моторов российского производства в Западную Европу, притом отгрузки будут происходить каждую неделю, что намекает на хороший спрос со стороны европейцев. А вскоре география расширится за счет стран Латинской Америки и Северной Африки. Можно предположить, что дизели 1.6 из семейства DV6 в исполнении «Евро-5» отправляются «в запчасти», ведь для установки на новые машины они должны отвечать стандартам «Евро-6».

Кстати, из Калуги на экспорт также отправляются готовые авто — это Peugeot Expert, Citroёn Jumpy, Opel Vivaro. Но они оснащаются двухлитровыми движками. Что касается России, то через несколько недель французы начнут предлагать новую версию фургона Expert — удобное и практичное «Бизнес-купе».