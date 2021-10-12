Как московские таксисты зарабатывают по 250 000 рублей в месяц

Чистый и ухоженный корейский седан останавливается у подъезда, водитель выходит и помогает с сумками. Едем в аэропорт: есть, что положить в багажник. Садимся, пристегиваемся, надеваем маску и начинаем поездку. Телефон на приборной панели, который в обычном такси сегодня является главным прибором. Смартфон темнеет экраном, музыка играет фоном, машин на дорог немного. Самое время для приятной беседы. Тем более, поговорить-то есть о чем.
Наш шофер — а это без сомнения опытный боец с большим стажем — получил профильное образование, представляете, оказывается и такое бывает, во времена СССР, и более 40 лет провел за рулем «желтого автомобиля». Времена менялись, он давно вышел на пенсию, но знания и сноровка до сих пор позволяют быть главным кормильцем семьи и чувствовать себя весьма и весьма уверено даже во время многочисленных российских кризисов. Еще бы, по заверениям «рулевого», в месяц он получает четверть миллиона рублей «чистыми»! После слез его многочисленных коллег, с трудом сводящих концы с концами, это, мягко говоря, крайне серьезное заявление. Не грех поинтересоваться подробностями!
Первое — это, конечно, автомобиль. Он в собственности, ведь аренда обходится вдвое дороже кредита. Машина корейская, обслуживать ее существенно дешевле аналогичного «японца», но в официальном дилере она не бывала с тех пор, как впервые увидела московский асфальт. Только знакомый механик, только плановое ТО и мелкий ремонт. Масло, к слову, наш таксист меняет каждые 12 000 км при довольно агрессивной манере вождения. Раз машины выхаживают по 170 000 км — а это уже третий аналогичный автомобиль в его практике — значит, тактика верная.
За два года, а именно столько он эксплуатирует каждый из своих авто, изнашиваются два комплекта резины, серьезных ремонтов не требуется, а мелкие «недомогания» решаются на уровне диагностики на СТО, куда «кореец» заезжает раз в месяц. Ведь ежедневный пробег — не менее 500 км. Работает таксист 5/2. Время работы — с пяти утра до пяти вечера, с понедельника по пятницу: возраст, да и потребности в большем пока нет.
Второй важный аспект — горючее. Каждый месяц в баки попадает 600 литров бензина, поэтому даже рублевая экономия на литре видна невооруженным глазом. Но он экономит аж три рубля, что в год дает общий результат 21 600 рублей. Как? Да очень просто: премиальный статус — минус 2 рубля на литре — и заправка без кассы, то есть еще один рубль экономии. Механика процесса проста: машина моется и заправляется после смены, а посещается одна конкретная заправка, а не та, которая попадется на пути. Порядок в голове и четкое следование расписанию, как видите, дает результат.
Под третьим пунктом идут взаимоотношения с агрегатором. Можно, конечно, подключиться «через парк», но тогда придется делиться. Поэтому наш собеседник сотрудничает напрямую, экономя порядка 3% от каждого заказа. Форма трудовой деятельности — самозанятый, то есть 4 % налога при работе с физлицами и 6% — с ИП и «юриками». Есть и еще одна хитрость: агрегатор предлагает «выкупить» смену впрок за фиксированную сумму — порядка 1700 рублей — что значительно выгоднее «процентных отношений». Но сделать это надо заранее, то есть иметь на счету деньги, которые многие выгребают до копейки. Стратегия нужна, одним словом.
Ключевой же момент, как ни странно, это опыт. Там, где новоявленный москвич и начинающий водитель делает один заказ, не зная города и двигаясь строго по навигатору, наш шофер успевает сделать два, а то и три, получая существенно больше прибыли. Ведь он работает в секторе «комфорт плюс», а там уже совсем другие расценки. Советские таксисты должны были знать город наизусть, уметь доехать без карт и навигаторов, поэтому некоторые особенности современных систем, так называемые управления потоками, на них не действуют. Вот и сэкономленное время, силы и горючее.
Расставаться было, откровенно говоря, жаль. Столько вопросов еще не задано, столько тем не оговорено. Но шлагбаум аэропорта уже поднят, время парковки стремительно тикает. Пора расставаться. Кстати, мы доехали на 15 минут быстрее, чем обещал многомудрый навигатор, при этом не нарушив ни одного правила ПДД.