Как московские таксисты зарабатывают по 250 000 рублей в месяц

Первое — это, конечно, автомобиль. Он в собственности, ведь аренда обходится вдвое дороже кредита. Машина корейская, обслуживать ее существенно дешевле аналогичного «японца», но в официальном дилере она не бывала с тех пор, как впервые увидела московский асфальт. Только знакомый механик, только плановое ТО и мелкий ремонт. Масло, к слову, наш таксист меняет каждые 12 000 км при довольно агрессивной манере вождения. Раз машины выхаживают по 170 000 км — а это уже третий аналогичный автомобиль в его практике — значит, тактика верная.

За два года, а именно столько он эксплуатирует каждый из своих авто, изнашиваются два комплекта резины, серьезных ремонтов не требуется, а мелкие «недомогания» решаются на уровне диагностики на СТО, куда «кореец» заезжает раз в месяц. Ведь ежедневный пробег — не менее 500 км. Работает таксист 5/2. Время работы — с пяти утра до пяти вечера, с понедельника по пятницу: возраст, да и потребности в большем пока нет.

Второй важный аспект — горючее. Каждый месяц в баки попадает 600 литров бензина, поэтому даже рублевая экономия на литре видна невооруженным глазом. Но он экономит аж три рубля, что в год дает общий результат 21 600 рублей. Как? Да очень просто: премиальный статус — минус 2 рубля на литре — и заправка без кассы, то есть еще один рубль экономии. Механика процесса проста: машина моется и заправляется после смены, а посещается одна конкретная заправка, а не та, которая попадется на пути. Порядок в голове и четкое следование расписанию, как видите, дает результат.