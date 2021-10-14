Названы сроки начала продаж в России нового Lexus LX

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Lexus, стол заказов на новое поколение флагманского внедорожника LX откроется в первом квартале 2022 года. Вероятно, «живые» автомобили появятся у дилеров не раньше весны.
Вячеслав Василенко

Мировая премьера нового Lexus LX прошла одновременно в нескольких странах, включая Россию. Мероприятие посетили не только журналисты и представители блогосферы, но и преданные поклонники «Лексус», включая VIP-клиентов и знаменитостей. В частности, актер Игорь Верник и актриса Равшана Куркова, телеведущий и писатель Владимир Познер, комик и шоумен Дмитрий Хрусталев, музыкант Родион Газманов и другие.

Под капотом — в зависимости от модификации — может бурчать 3,5-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 415 л. с., либо 300-сильный турбодизель. Трансмиссия — десятискоростной гидромеханический «автомат». Похоже, фанаты атмосферных моторов и 92-го бензина будут немного расстроены.

Но зато у свежего Lexus LX появилось столько всего нового, что огорчения могут мгновенно перерасти в радость. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с новинкой, включая наикрутейшую версию VIP, и готов поделиться впечатлениями: подробнее — здесь.

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14 октября 2021
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