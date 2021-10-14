Mercedes-Benz готовит AMG-версию флагманского S-класса

Фото: Motor1.com
Спортивная версия S-класса от придворного тюининг-ателье Mercedes-AMG уже вышла на дорожные испытания. Ожидается, что на ее кузове будет шильдик S63e, то есть под капотом модели появится гибридная силовая установка.
Виктор Васильев

От обычной версии спортивный седан отличается радиаторной решеткой Panamericana, крупными «жабрами» воздухозаборников, мощными тормозами и выхлопной системой с четырьмя патрубками. Судя по фото,камуфляжная оклейка осталась лишь на передней части и корме автомобиля. То есть модель почти полностью готова к дебюту.

Однако информации о силовой установке пока нет. Ожидается, что седан получит четырехлитровый V8, который в паре с электромотором выдает около 700 л. с.

Что касается премьеры, то производитель не называет точной даты, тем не менее уже известно, что в продажу «заряженный» S-класс поступит в начале следующего года.

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14 октября 2021
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