Mercedes-Benz готовит AMG-версию флагманского S-класса

От обычной версии спортивный седан отличается радиаторной решеткой Panamericana, крупными «жабрами» воздухозаборников, мощными тормозами и выхлопной системой с четырьмя патрубками. Судя по фото,камуфляжная оклейка осталась лишь на передней части и корме автомобиля. То есть модель почти полностью готова к дебюту.

Однако информации о силовой установке пока нет. Ожидается, что седан получит четырехлитровый V8, который в паре с электромотором выдает около 700 л. с.

Что касается премьеры, то производитель не называет точной даты, тем не менее уже известно, что в продажу «заряженный» S-класс поступит в начале следующего года.