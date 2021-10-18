Российская полиция будет ездить на «Вестах» от LADA Sport

Патрульные LADA Vesta отличаются от обычных нюансами: специальной раскраской кузова да наличием сигнально-горящего устройства. Вообще, клеить наклейки и устанавливать «люстры» должны сотрудники компании «ВИС-Авто», однако, учитывая большой объем заказа, на помощь им призвали работников фирмы LADA Sport — той самой, что делает «заряженные» седаны LADA Vesta Sport.

В Сети даже появились слухи, будто LADA Sport форсирует моторы полицейских «Вест»! Но это не так — двигатель, коробка передач и подвеска на машинах для полции абсолютно стандартные.

Кстати, АВТОВАЗ готовит рестайлинг семейства LADA Vesta. При этом сам автогигант старательно умалчивает, когда состоится премьера долгожданной новинки. А вот поставщики завода — в частности, предприятие «Автосвет» — не без удовольствия делятся подробностями об освоении деталей для будущей «Весты».