Российская полиция будет ездить на «Вестах» от LADA Sport

Фото: avto-nomer.ru.
АВТОВАЗ продолжает получать большие государственные заказы. Сперва автогигант выпустил 1500 внедорожников LADA Niva Travel для сельских врачей, а сейчас на предприятие пришло поручение сделать 700 седанов для полиции. И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для выполнения последнего контракта пришлось привлечь заводское ателье LADA Sport.
Алексей Кованов

Патрульные LADA Vesta отличаются от обычных нюансами: специальной раскраской кузова да наличием сигнально-горящего устройства. Вообще, клеить наклейки и устанавливать «люстры» должны сотрудники компании «ВИС-Авто», однако, учитывая большой объем заказа, на помощь им призвали работников фирмы LADA Sport — той самой, что делает «заряженные» седаны LADA Vesta Sport.

В Сети даже появились слухи, будто LADA Sport форсирует моторы полицейских «Вест»! Но это не так — двигатель, коробка передач и подвеска на машинах для полции абсолютно стандартные.

Кстати, АВТОВАЗ готовит рестайлинг семейства LADA Vesta. При этом сам автогигант старательно умалчивает, когда состоится премьера долгожданной новинки. А вот поставщики завода — в частности, предприятие «Автосвет» — не без удовольствия делятся подробностями об освоении деталей для будущей «Весты».

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18 октября 2021
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