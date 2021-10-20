Land Rover намекнул, каким будет совершенно новый Range Rover

Первое и главное: Range Rover сохранит привычный формат и стиль. На картинке легко рассмотреть фирменный силуэт, характерное остекление, а из нового — выдвижные ручки дверей, что успели примерить младшие модели суббренда.

О технике пока молчок, однако европейски СМИ уверяют, что моторы V8 будет поставлять BMW, тогда как рядные «четверки» и «шестерки» останутся родными, серии Ingenium.

В основу сменившего генерацию внедорожника ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture), что подразумевает продольное расположение двигателя, а также электрификацию.

В конструкция этой «тележки» широко применяется алюминий. Можно с уверенностью предположить, что новинка будет легче своей предшественницы, а вместе с тем динамичнее и экономичнее.