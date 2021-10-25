Российская ГИБДД будет ездить на новых Hyundai Solaris

В последний раз большую партию автомобилей для ДПС сделала Skoda: в 2019 году для нужд «дорожной полиции» было собрано 3 870 лифтбэков Octavia со 180-сильным мотором 1.8. При нынешних ценах приобретать «Октавии» вышло бы слишком накладным, поэтому новым транспортом ГИБДД станет Hyundai Solaris.

Для централизованной закупки выбраны машины со 123-сильным 1,6-литровым двигателем и механической коробкой. Комплектация — средняя Comfort, но светодиодными фарами. Кроме того, в список оснащения включены видеорегистратор, громкоговорящее устройство, цветографическая оклейка и дополнительный аккумулятор.

И продолжая тему госзакупок. В исторически сложившейся системе координат госзаказы распределялись по простому и понятному принципу: легковушки делает АВТОВАЗ, а когда нужна проходимая техника — для сельских медиков, полиции или армии — в дело вступает УАЗ. Но сейчас ситуация неожиданно изменилась.