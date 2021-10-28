Новейший Mercedes-AMG SL почти полностью раскрыли на новом тизере

В Сети появился официальный тизер модели, на котором у AMG SL уже нет камуфляжа, но пока рассмотреть можно лишь переднюю часть и корму. По тизеру можно понять, что формы новинки стали агрессивнее, что соответствует новой концепции дизайна бренда. А если кроме тизера посмотреть еще и на шпионские фото, то можно с уверенностью утверждать, что «двухдверка» получит решетку радиатора Panamericana и выпускную систему с четырьмя патрубками.

Заметим также, что AMG SL не имеет ничего общего с родстером GT. Новинку впервые оснастили полным приводом, а еще инженеры рассказали, что модель спроектировали, ориентируясь на собственные требования безопасности, которые гораздо строже тех, что предусмотрены европейским законодательством.

Что касается технической части, то под капотом новинки ожидаем увидеть 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, технические характеристики которого раскроют на презентации.