УАЗ неожиданно решил вывести «Патриот» на рынок США

УАЗ будет показывать «Патриот» американцам не просто ради развлечения: российский автозавод всерьез планирует продавать свою флагманскую модель на территории США! В этом деле ульяновцам поможет официальный дистрибьютор компания Bremach.

Сейчас заканчивается сертификация машины по заокеанским стандартам. Известно, что публике модель предъявят под именем Bremach 4×4 SUV. Технически он копирует отечественный аналог со 150-сильным 2,7-литровым ЗМЗ Pro и 6-диапазонным автоматом Punch Powerglide, но отличается настройками некоторых узлов и бортовой электроники.

- Я горд представить нашу флагманскую модель здесь, в Калифорнии, крупнейшем рынке SUV на территории США. И нисколько не сомневаюсь в перспективах — мы уже продемонстрировали автомобиль ограниченному кругу клиентов и получили исключительно позитивные отзывы. Уверен, новинку ждет поистине большое будущее! — заявил президент Bremach Рэй Хоогенраад.

Кстати, некоторое время назад портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что УАЗ достал из запасников проект нового «Патриота» — маркетологам поручили оценить, нужен ли он рынку. А еще уазовцы внезапно презентовали стратегию развития предприятия! И в ней, как выяснил портал «АвтоВзгляд», никакого «Патриота-2020» нет и в помине.