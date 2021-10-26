Почему японские автомобили нельзя оставлять на ночь без присмотра

За последний месяц случаи массовой кражи катализаторов из припаркованных машин были зафиксированы, как минимум, в трех регионах России — Омске, Воронеже и Брянске. В каждом из этих городов полцицией зафиксированы десятки(!) подобных инцидентов.

Любопытно, что жертвами воров обычно становятся японские автомобили: Honda, Mazda, Mitsubishi, реже — Nissan. С чем связаны именно такие предпочтения злоумышленников, сказать трудно. Но можно предположить, что конструкция этих машин такова, что «охотникам за катализаторами» под днищем «японцев» просто удобнее орудовать электрической пилой.

Добавим, что банды действуют по простой схеме: авто поднимают при помощью домкрата, катализатор быстро срезают аккумуляторной электропилой, а похищенные детали после некоторой паузы сдают в пункт приема металлов.

И это не единственная напасть, что свалилась на головы автовладельцев! Теперь, забирая автомобиль из автосервиса, его надо обязательно осматривать снизу. Обнаружив, что на выпускной системе имеются следы «вскрытия», смело поднимайте шум: а зачем это вдруг мастеру понадобилось ремонтировать выхлоп? Ведь нейтрализаторы нынче — в большой цене.