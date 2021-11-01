Стартовало производство нового Nissan Pathfinder для России

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На американском заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, стартовал выпуск кроссовера Pathfinder нового поколения, предназначенного для российского рынка. В продажу амбициозный «японец» поступит у нас в начале следующего года.
Вячеслав Василенко

Автомобиль будет доступен в четырех различных вариантах исполнения и с единственным, но могучим 3,5-литровым V6, сопряженным с девятискоростным гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. Вне зависимости от комплектации новый Nissan Pathfinder порадует возможностью выбора из семи режимов вождения, трехзонной климатической установкой, подогревом всего и вся, а также умными коннектед-сервисами.

Кроме того, «Пафик» похвастает системами определения пешеходов и прочих объектов на проезжей части, функцией кругового обзора 360, адаптивным круиз-контролем и семью подушками безопасности. А еще новика способна самостоятельно рулить, ускоряться-тормозить и парковаться.

Среди прочих приятностей — проекционный дисплей диагональю 10,8 дюймов, интерактивная 12,3-дюймовая приборная панель, огромный панорамный люк, акустика от Bose с 11 динамиками, а также салонное зеркало, транслирующее потоковое видео с камеры заднего вида.

Подробные спецификации и цены будут объявлены ближе к старту продаж.

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1 ноября 2021
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