Стартовало производство нового Nissan Pathfinder для России

Автомобиль будет доступен в четырех различных вариантах исполнения и с единственным, но могучим 3,5-литровым V6, сопряженным с девятискоростным гидромеханическим «автоматом» и полным приводом. Вне зависимости от комплектации новый Nissan Pathfinder порадует возможностью выбора из семи режимов вождения, трехзонной климатической установкой, подогревом всего и вся, а также умными коннектед-сервисами.

Кроме того, «Пафик» похвастает системами определения пешеходов и прочих объектов на проезжей части, функцией кругового обзора 360, адаптивным круиз-контролем и семью подушками безопасности. А еще новика способна самостоятельно рулить, ускоряться-тормозить и парковаться.

Среди прочих приятностей — проекционный дисплей диагональю 10,8 дюймов, интерактивная 12,3-дюймовая приборная панель, огромный панорамный люк, акустика от Bose с 11 динамиками, а также салонное зеркало, транслирующее потоковое видео с камеры заднего вида.

Подробные спецификации и цены будут объявлены ближе к старту продаж.