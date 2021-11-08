Вы кто такие: в Россию придет новая марка Lynk & Co

Фото производителя.
Ровно 5 лет назад китайская Geely и шведская Volvo создали совместный проект — марку Lynk & Co (читается как «Линк энд Ко»). А теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», этот бренд планирует выйти на российский рынок.
Алексей Кованов

Гамма марки Lynk & Co состоит из пяти машин разных классов. Все они заточены под молодую платежеспособную аудиторию, поэтому сразу предлагают максимум цифровых опций — это виртуальные приборы, продвинутые медиасистемы и богатые наборы электронных помощников.

Какие машины доберутся до России, сейчас сказать трудно. Ведь пока головной офис группы Geely лишь анонсировал скорый выход марки на отечественный рынок, а значит, российскому подразделение компании только предстоит разработать план будущей экспансии.

Главным претендентом на скорый дебют порталу «АвтоВзгляд» видится модель 01 (01) — это кроссовер, по формату напоминающий Volkswagen Tiguan. Ему полагаются современные турбомоторы, 7-ступенчатая преселективная коробка и система полного привода.

К слову, в Европе «ноль первый» продается только по подписке. И нельзя исключать, что для России китайцы также предложат этот современный вариант пользования автомобилем. (Во всяком случае, корейские марки уверяют, что наши соотечественники распробовали подписку).

И еще одна новость от Geely. Дилеры распродают остатки популярных кроссоверов Geely Atlas, постепенно освобждая нишу его преемнику. Долго время остававшийся бестселлером марки на российском рынке, «паркетник» готовится уйти на пенсию.

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8 ноября 2021
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