Секрет невероятного успеха: почему россияне начали массово покупать китайские машины

В спину своим соотечественникам-конкурентам дышит Chery. Интересно, что этому производителю не хватило каких-то 26 проданных машин, чтобы подвинуть с пьедестала Haval. Дилеры «Чери» в сентябре передали клиентам 3488 авто, что на 134% больше, чем за аналогичный период 2020-го. «В плюсе» финишировала и Geely — 2613 реализованных авто и рост на 20%.

«Да просто месяц такой выдался безумный», быть может, скажете вы. Хорошо, посмотрим на результаты за три квартала. Первая пятерка: LADA подросла на 18%, Kia — на 15%, Hyundai — на 16%, Renault — на 12%, Skoda — на 11%. Вполне ожидаемое увеличение объемов на фоне бедного прошлого года с его весенним локдауном. Но китайцы: Haval +115%, Chery +288%, Geely +71%. Безумный сентябрь, говорите?

Очевидно, что нет — тренд. Россияне выбирают «поднебесные» авто, даже несмотря на задержки поставок запчастей, недоразвитые (хотя и активно растущие) дилерские сети, крайне странную ценовую политику, проблемы с перепродажей и прочие сложности. А почему? Да просто потому, что у них больше машин и короче очереди: производители из КНР тоже страдают от нехватки полупроводников, но не так, как остальные.