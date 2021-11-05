Секрет невероятного успеха: почему россияне начали массово покупать китайские машины

Статистика продаж новых легковых автомобилей за первый месяц осени неутешительна. Посмотрим на лидерскую тройку: LADA потеряла 51%, Kia — 16%, Hyundai — 26%. Следом идет Toyota: японцы выбиваются из списка — у них все хорошо, им удалось подрасти на 18%. А дальше — снова поражения. Продажи Volkswagen сократились на 27%, Renault — на 46%, Skoda — на 33%. В общем, дела идут откровенно плохо почти у всех. У всех, кроме… китайцев.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидер «поднебесного» сегмента — компания Haval — увеличила объем реализованных машин почти в 2,5 раза. А если быть точнее, то на 147%. Да, в количественном выражении, учитывая масштаб рынка (119 485 единиц в сентябре), это не так много: речь всего о 3513 авто. Однако на фоне массового падения их результат выглядит как минимум любопытно. И не только их — другие китайцы тоже «прут».
В спину своим соотечественникам-конкурентам дышит Chery. Интересно, что этому производителю не хватило каких-то 26 проданных машин, чтобы подвинуть с пьедестала Haval. Дилеры «Чери» в сентябре передали клиентам 3488 авто, что на 134% больше, чем за аналогичный период 2020-го. «В плюсе» финишировала и Geely — 2613 реализованных авто и рост на 20%.
«Да просто месяц такой выдался безумный», быть может, скажете вы. Хорошо, посмотрим на результаты за три квартала. Первая пятерка: LADA подросла на 18%, Kia — на 15%, Hyundai — на 16%, Renault — на 12%, Skoda — на 11%. Вполне ожидаемое увеличение объемов на фоне бедного прошлого года с его весенним локдауном. Но китайцы: Haval +115%, Chery +288%, Geely +71%. Безумный сентябрь, говорите?
Очевидно, что нет — тренд. Россияне выбирают «поднебесные» авто, даже несмотря на задержки поставок запчастей, недоразвитые (хотя и активно растущие) дилерские сети, крайне странную ценовую политику, проблемы с перепродажей и прочие сложности. А почему? Да просто потому, что у них больше машин и короче очереди: производители из КНР тоже страдают от нехватки полупроводников, но не так, как остальные.
— Положение китайских автоконцернов в плане дефицита электронных компонентов изначально лучше, чем у других зарубежных марок. В Китае налажено не только производство полупроводников, но и других необходимых элементов для автомобильной промышленности, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Денис Мавланов, эксперт маркетплейса «Банкавто».
Да, дилеры китайских марок сейчас тоже накручивают ценники (но не так зверски, как продавцы той же Kia, например) и не гарантируют оперативную передачу заказанных машин. Но у них дела обстоят лучше, чем у других. А нам, россиянам, всегда все нужно как можно скорее: такой уж менталитет. Вот и голосуют наши сограждане рублем за «поднебесный» автопром. Не потому, что качественнее, надежнее или дешевле. Просто быстрее.
Кстати, а ведь у нас есть предприятие полного цикла по производству микросхем и силовых полупроводниковых приборов — «Ангстрем», основанный еще в 1963 году. Теоритически и мы могли бы поддержать как минимум отечественный автопром, выпуская электронные компоненты. Но в России другие приоритеты: например, те же бордюры, нуждающиеся в ежегодном обновлении.