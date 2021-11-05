Секрет невероятного успеха: почему россияне начали массово покупать китайские машины

Фото: Haval
По итогам сентября объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 22,6% — многие бренды ушли в минус. Зато «взлетели» китайцы: некоторым маркам удалось нарастить продажи больше, чем в два раза. В чем же секрет их успеха? Почему россияне бросились скупать «поднебесные» машины? Ответ на этот вопрос нашел портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Статистика продаж новых легковых автомобилей за первый месяц осени неутешительна. Посмотрим на лидерскую тройку: LADA потеряла 51%, Kia — 16%, Hyundai — 26%. Следом идет Toyota: японцы выбиваются из списка — у них все хорошо, им удалось подрасти на 18%. А дальше — снова поражения. Продажи Volkswagen сократились на 27%, Renault — на 46%, Skoda — на 33%. В общем, дела идут откровенно плохо почти у всех. У всех, кроме… китайцев.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидер «поднебесного» сегмента — компания Haval — увеличила объем реализованных машин почти в 2,5 раза. А если быть точнее, то на 147%. Да, в количественном выражении, учитывая масштаб рынка (119 485 единиц в сентябре), это не так много: речь всего о 3513 авто. Однако на фоне массового падения их результат выглядит как минимум любопытно. И не только их — другие китайцы тоже «прут».

Фото: Группа компаний «Луидор»

В спину своим соотечественникам-конкурентам дышит Chery. Интересно, что этому производителю не хватило каких-то 26 проданных машин, чтобы подвинуть с пьедестала Haval. Дилеры «Чери» в сентябре передали клиентам 3488 авто, что на 134% больше, чем за аналогичный период 2020-го. «В плюсе» финишировала и Geely — 2613 реализованных авто и рост на 20%.

«Да просто месяц такой выдался безумный», быть может, скажете вы. Хорошо, посмотрим на результаты за три квартала. Первая пятерка: LADA подросла на 18%, Kia — на 15%, Hyundai — на 16%, Renault — на 12%, Skoda — на 11%. Вполне ожидаемое увеличение объемов на фоне бедного прошлого года с его весенним локдауном. Но китайцы: Haval +115%, Chery +288%, Geely +71%. Безумный сентябрь, говорите?

Очевидно, что нет — тренд. Россияне выбирают «поднебесные» авто, даже несмотря на задержки поставок запчастей, недоразвитые (хотя и активно растущие) дилерские сети, крайне странную ценовую политику, проблемы с перепродажей и прочие сложности. А почему? Да просто потому, что у них больше машин и короче очереди: производители из КНР тоже страдают от нехватки полупроводников, но не так, как остальные.

Фото: Дар-Авто

— Положение китайских автоконцернов в плане дефицита электронных компонентов изначально лучше, чем у других зарубежных марок. В Китае налажено не только производство полупроводников, но и других необходимых элементов для автомобильной промышленности, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Денис Мавланов, эксперт маркетплейса «Банкавто».

Да, дилеры китайских марок сейчас тоже накручивают ценники (но не так зверски, как продавцы той же Kia, например) и не гарантируют оперативную передачу заказанных машин. Но у них дела обстоят лучше, чем у других. А нам, россиянам, всегда все нужно как можно скорее: такой уж менталитет. Вот и голосуют наши сограждане рублем за «поднебесный» автопром. Не потому, что качественнее, надежнее или дешевле. Просто быстрее.

Кстати, а ведь у нас есть предприятие полного цикла по производству микросхем и силовых полупроводниковых приборов — «Ангстрем», основанный еще в 1963 году. Теоритически и мы могли бы поддержать как минимум отечественный автопром, выпуская электронные компоненты. Но в России другие приоритеты: например, те же бордюры, нуждающиеся в ежегодном обновлении.

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4 ноября 2021
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