Зачем российская таможня начала «кошмарить» заводы Nissan и Toyota

Роспотребнадзор поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) усилить контроль продукции из некоторых стран, в том числе — любых товаров, что приходят из Японии. В итоге, японские товары теперь проходят дополнительный санитарно-карантинный контроль, чтобы выявить «превышение максимальных уровней активности радионуклидов». Об этом сообщает «Коммерсант».

Понятно, что неспешные проверки, проводимые инспекторами обеих служб, мгновенно спровоцировали таможенное оформление автомобильных компонентов! А если говорить простым языком, то на таможне образовались самые настоящие завалы из контейнеров, набитых запчастями.

По информации издания, проблемы на ровном месте заимели петербургские заводы марок Nissan и Toyota, а также владивостокская площадка «Соллерса», на которой собирают автомобили Mazda. На всех этих конвейерах возникла угроза остановки…

И это при том, что Nissan недавно запланировал нарастить выпуск автомобилей на 20%, для чего пришлось набрать дополнительный штат сотрудников… И будет крайне обидно (и экономически неэффективно) отправлять их «в простой».