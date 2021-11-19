Skoda представила новый бюджетный седан Slavia

Новая Skoda Slavia вышла крупной: по длине и ширине индийский седан на несколько сантиметров обходит российский «Рапид». При этом размер колесной бызы (2651 мм) таков, что задним пассажирам должно быть крайне вольготоно. А вот багажник — большой, но отнюдь не рекордного объема — 521 литр.

Что касается техники, то новый седан базируется на самой простой версии платформы MQB, поэтому сзади стоят полузависимая подвеска и барабанные тормоза. Хотя «простая» не означает «примитивная»: даже базовая версия машины располагает системой стабилизации.

Из двигателей на выбор предложены литровый и полуторалитровый турбомоторы отдачей 115 и 150 сил. Базовая коробка — 6-ступенчатая «механика», но за доплату доступны шестидиапазонный «автомат» или семиступенчатый «робот», соответственно.