Skoda представила новый бюджетный седан Slavia

Новая Skoda Slavia вышла крупной: по длине и ширине индийский седан на несколько сантиметров обходит российский «Рапид». При этом размер колесной бызы (2651 мм) таков, что задним пассажирам должно быть крайне вольготоно. А вот багажник — большой, но отнюдь не рекордного объема — 521 литр.
Что касается техники, то новый седан базируется на самой простой версии платформы MQB, поэтому сзади стоят полузависимая подвеска и барабанные тормоза. Хотя «простая» не означает «примитивная»: даже базовая версия машины располагает системой стабилизации.
Из двигателей на выбор предложены литровый и полуторалитровый турбомоторы отдачей 115 и 150 сил. Базовая коробка — 6-ступенчатая «механика», но за доплату доступны шестидиапазонный «автомат» или семиступенчатый «робот», соответственно.
Начальная комплектация достаточно скромная. Однако при наличии средств можно заказать полный комплект подушек безопасности, виртуальные приборы, десятидюймовый тачскрин медиасистемы, климат-контроль и множество других приятностей.
Увы, во время презентации представители марки Skoda не назвали главного — цены. Однако новинка обещает быть весьма доступной для индийского покупателя! Ради этого чехам даже пришлось локализовать модель аж на 95%.
Между тем, 30 ноября 2021 года публике будет представлен новый Skoda Karoq, притом — по последней моде — ради презентации новинки будет организована интернет-презентация. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел первые изображения грядущей новинки.