Осталось недолго: для Ульяновского автозавода начали искать покупателя

Так, все непрофильные активы компании, что находятся непосредственно на территории завода, теперь переведены на фирму «Промфининвест». Как отмечает «Коммерсантъ», для самого УАЗа такие новшества — безусловное благо: на предприятии должна сократиться доля накладных расходов и повыситься эффективность производства.

Однако эксперты уверены, что переформатирование завода — лишь обязательный этап перед финальной развязкой. Следующем пунктом программы может стать либо продажа (например, государству за номинальный 1 рубль), либо — освоение контрактной сборки иномарок.

Между тем, совсем недавно генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов заявил, что все новые темы и разработки на Ульяновском автозаводе закрыты: проще говоря, здесь продолжат выпускать имеющиеся модели, а когда те окончательно перестанут быть нужными рынку, UAZ закроется.

После этих слов стало понятно, что российский производитель внедорожников перестал быть интересен своему нынешнему владельцу… Тем более, что для госзакупок «уазики» выбирают все реже и реже. И при таком раскладе поиск нового хозяина выглядит наиболее вероятным сценарием.