АВТОВАЗ временно оставит россиян без LADA Vesta Cross

Как сообщает «Лада.Онлайн» сейчас нельзя оставить заказа на любую LADA Granta, оборудованную автоматической коробкой передач — ни классическим «автоматом», ни вазовским «роботом». Такой запрет вызван «производственными ограничениями» или, проще говоря, дефицитом микросхем.

Вдобавок клиентам перестали быть доступны седаны и универсалы LADA Vesta Cross, а также «подогретая» LADA Granta Drive Active. Впрочем, как только недостаток компонентов разрешится, эти версии снова встанут на конвейер! А вот пятидверная LADA Niva Legend покинет его навсегда.

А еще, как уже рассказывал портла «АвтоВзгляд», АВТОВАЗ прекратит выпуск дешевых версий Lada XRAY Cross. Правда, в этом причина вовсе не производственная, а сбытовая: россияне не хотят брать базовые комплектации этой модели…