Kia открыла в России продажи обновленного Carnival

Выслушав рекомендации первых владельцев машины, в корейской компании решили немного изменить наполнение комплектаций. И если базовая Comfort не претерпела изменений, то исполнение Luxe обзавелось новой кожаной отделкой селектора трансмиссии.

В версии Prestige теперь устанавливается новейшая мультимедийная система Kia: с навигацией и диагональю экрана 12,3 дюйма. И в этом исполнении отныне присутствуют аудиосистема премиум-класса Bose, а также датчик дождя!

Кроме того, покупателям топовых кроссовенов стал доступен расширеный набор систем безопасности. В него включена система предотвращения столкновения при выезде задним ходом, ассистент кругового обзора и другие электронные помощники.

Ну, а комплектации Prestige, Premium и Premium+ штатно оснащаются комплексом телематических сервисов Kia Connect. Телематика позволяет дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль и тому подобное.

Рекомендованная производителем цена нового Kia Carnival 2022 составляет от 2 864 900 до 3 994 900 рублей. То есть, как уточнил портал «АвтоВзгляд», со сменой модельного года стоимость модели выросла на 65 000 — 255 000.

На всякий случай уточним: нынешний Kia Carnival, как считает автопроизводитель, уже и ни минивэн вовсе, а… кроссвэн, причем — бизнес-класса! Что, якобы, дает ему явные преимущества перед конкурентами. Мы решили разобраться — так ли это на самом деле?