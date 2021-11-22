Какие хитрости дальнобойщиков можно узнать, подслушав их радиопереговоры на трассе

Например слово «алкаш» для дальнобойщика обозначает не пьяницу, а водителя машины с полуприцепом-рефрижератором чешской фирмы «Alka». «Аллигатор» — кусок колеса на дороге с торчащим металлическим кордом. «Американец» — капотный тягач. «Арбуз-транс» (он же «караван-арбуз», «шайтан-арба») — древний тихоходный КамАЗ с прицепом, перевозящий арбузы или дыни с юга в центральные и северные регионы России. «Бабочка» — фургон с подъемными боковыми стенками. «Бомба» (или «фугас») — автомобиль газовоз. «Бочка» — цистерна. «Буратино» (или «короед») — лесовоз.
«Веселый контроль» — мобильный пункт весового контроля. «Возик» — автовоз. «Голова» (или «башка») — тягач без прицепа. «Дирижер» — регулировщик. «Дрова» — горючее или талоны на него. «Европа» — бескапотный тягач. «Захлопнуть калитку» — не пустить в свой ряд нагло обгоняющую машину или же самому выехать на встречку, чтобы дать возможность впереди идущему коллеге совершить обгон. «Канистра» — бензовоз. «Катя» (или «Катер») — Екатеринбург. «Край» — Красноярск. «Лифчик» — знак «неровная дорога».
«Машинка!» или «Машинка работает!» — сообщение о патрульном автомобиле ГИБДД на трассе. «Мешок» (или «чулок») — тентованный грузовик или прицеп. «Микроб» — микроавтобус или грузовик размером как «Газель» и меньше. «На коротком поводке» — идут с минимальным интервалом между машинами. «Начальник колонны» (или «бригадир») — тихоходная машина, собирающая на узкой дороге за собой вереницу автомобилей, не имеющих возможности для обгона. «Обочина» — запаркованный на обочине автомобиль, часть которого находится на проезжей части и мешает проезду.
«Паровозик» — автопоезд с прицепом. «Петушки» –три желтых огонька на кабине тягача, обозначающие автопоезд. «Племянник» — прицеп за полуприцепом. «По коробке» — тронуться с места. «Повиснуть» (или «мылить», «мылить» «сушить», «шлифовать») — застрять на скользком подъеме, забуксовав. «Поехать по грибы» — вылететь с трассы. «Посадить» — сбросить скорость перед идущим на подъем автопоездом, вынудив его тоже сбросить газ. «Предатель» — оранжевый проблесковый сигнал на крыше автобуса или машины, везущей негабаритный груз.
«Прилипнуть» — поломка, исключающая дальнейшее движение. «Проктолог» — грузовик или фура, долгое время не обгоняющая коллегу. «Притон» (или «карман») — стоянка для грузовиков с АЗС или мотелем. «Разбить дорогу» — проехать и расколоть лед на дорожном полотне. «Распашонка» — прицеп с боковыми воротами. «Реф» — прицеп или грузовик-рефрежиратор. «Савок» — самосвал. «Сорванец» — тягач с отключенным ограничителем скорости. «Стукач» — фиксатор расхода топлива. «Сундук» (или «ящик») — контейнеровоз. «Сутенерша» — женщина-диспетчер. «Термос» — изотермический кузов. «Террористы» — дорожники. «Тиски» — тормоза. «Тиснуть» — нажать на педаль тормоза. «Топнуть» — нажать на газ.
«Фотографиями торгуют!» — работа экипажа ДПС мобильной камерой автоматической фиксации, «Хвост» — прицеп. «Шифер» — неровности на дороге. Знание значения этих слов позволит понимать, о чем толкуют в радиоэфире водители большегрузов.
Правда, следует быть готовым к тому, что в последнее время назойливая реклама добралась и до той части эфира, которой пользуются «дальнобои». Не удивляйтесь, услышав там повторяющийся спам о «недавно открывшемся кафе на 172 километре» или о демократичных ценах на техобслуживание грузовиков на СТО, расположенном в ближайшем поселке.