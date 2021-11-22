Какие хитрости дальнобойщиков можно узнать, подслушав их радиопереговоры на трассе

Например слово «алкаш» для дальнобойщика обозначает не пьяницу, а водителя машины с полуприцепом-рефрижератором чешской фирмы «Alka». «Аллигатор» — кусок колеса на дороге с торчащим металлическим кордом. «Американец» — капотный тягач. «Арбуз-транс» (он же «караван-арбуз», «шайтан-арба») — древний тихоходный КамАЗ с прицепом, перевозящий арбузы или дыни с юга в центральные и северные регионы России. «Бабочка» — фургон с подъемными боковыми стенками. «Бомба» (или «фугас») — автомобиль газовоз. «Бочка» — цистерна. «Буратино» (или «короед») — лесовоз.

«Веселый контроль» — мобильный пункт весового контроля. «Возик» — автовоз. «Голова» (или «башка») — тягач без прицепа. «Дирижер» — регулировщик. «Дрова» — горючее или талоны на него. «Европа» — бескапотный тягач. «Захлопнуть калитку» — не пустить в свой ряд нагло обгоняющую машину или же самому выехать на встречку, чтобы дать возможность впереди идущему коллеге совершить обгон. «Канистра» — бензовоз. «Катя» (или «Катер») — Екатеринбург. «Край» — Красноярск. «Лифчик» — знак «неровная дорога».