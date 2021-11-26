Бывший завод Changan в России будет клепать сомнительные автомобили

C 2022 года индустриальная компания «Моторинвест» займется производством электромобилей. Что это будут за машины, пока неизвестно. Правда, начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова уточняет, что готовится небольшой мобильный проект, который получится масштабировать от крупноузловой отверточной сборки до производства полного цикла. Как уточняет ТАСС, на сборке аккумуляторных машин будет занято около 250 сотрудников.

Добавим, что вскоре Минпромторг должен запустить льготное автокредитование электромобилей российской сборки: если все сложится, покупателям будет гарантирована скидка в 25% на вольт-амперные модели.

Любопытно, что при этом Владимир Путин неожиданно раскритиковал всеобщий переход автомобильного транспорта на электротягу. Портал «АвтоВзгляд» уточняет подробности громкого заявления.