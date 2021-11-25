Почему Subaru Forester резко подорожал на 300 000 рублей

Интерьер сохранил свои формы, что даже хорошо: за три года, что прошли со старта модели, он банально не устарел! А вот электронные технологии успели шагнуть далеко вперед, поэтому инженерам пришлось сделать фирменный автопилот EyeSight умнее и шустрее.

Кроме того, Subaru Forester 2022 модельного года получил подправленные настройки передней и задней подвески — обещано, что японский SUV будет меньше трясти пассажирова и на обычных дорогах, и на убитых «направлениях».

В плане моторов и трансмиссий — ничего нового. Для российского рынка модель продолжит оснащаться горизонтально-оппозитными бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра нового поколения и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic.

Любопытно, что все покупатели обновленной машины получат гарантию на пять лет или 150 000 км пробега: завод-изготовитель предоставляет защиту на 3 года или 100 000 км, а в дополнительный период действует гарантия от дистрибьютора ООО «Субару Мотор».

Обновленный «Форестер» — вовсе не единствннная новинка от Subaru. Так, в следующем году японцы выведут на российский рынок пятое поколение «горячего» седана WRX. Портал «АвтоВзгляд» уточнил подробности грядущей премьеры.