Компания BMW вывела на тесты новый седан i7

Пока камуфляж на «семерке» очень плотный, но можно догадаться, что серийная модель может получить новое «лицо» со смещенными вниз фарами, на подобие того, что показали на концепте BMW XM. Также в глаза бросаются утопленные в кузов дверные ручки и непривычно высокий багажник. Хотя он может быть частью маскировки.

Тесты неслучайно проходят вблизи Полярного круга. Дело в том, что в основе i7 лежит электрическая силовая установка, потому немцы и проверяют ее в условиях низких температур. Такое решение пронятно, ведь провалиться с новейшим седаном BMW просто не может. i7 называют первым в мире электрическим седаном представительского класса, так что ответственность на разработчиках лежит огромная.