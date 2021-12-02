Skoda объявила вкусные условия для ремонта подержанных автомобилей

С 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года владельцы автомобилей Skoda возрастом старше четырех лет получили возможность сэкономить до 30% стоимости всех видов сервисных и кузовных работ в СТО официальных дилеров. Готовясь к новогодним праздникам, Skoda предлагает клиентам скидки на стоимость ремонта машин, а также на приобретение и установку оригинальных аксессуаров, в размере от 3 000 до 10 000 рублей.

Величина скидки на услуги зависит от объема заказа, осуществленного клиентом. Так, при сумме в чеке от 10 000 до 19 999 рублей, ему полагается 3 000 рублей скидки. При затратах на ремонт от 20 000 до 29 999 рублей выгода составит 5 000 рублей. Тот, кто заплатит от 30 000 до 49 999 рублей сэкономит 7 000 рублей. А если в счете будет фигурировать сумма свыше 50 000 рублей, то размер новогоднего подарка от Skoda в рамках акции составит 10 000 рублей.