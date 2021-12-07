Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместный салон

Подобный вариант оснащения доступен опционально. Правда, пока лишь на домашнем рынке в Южной Корее. Будут ли такие машины в России — ответа нет.

Помимо прочего, новый модельный год принес кроссоверу 10,25-дюймовый планшет мультимедиа, свежую навигационную систему и дополнительную беспроводную зарядку для смартфонов.

А еще случились изменения в техническом плане. В частности, под капот Hyundai Santa Fe корейцы установили бензиновый наддувный мотор мощностью 281 л. с., который спарен с преселективной коробкой передач о двух «мокрых» сцеплениях.