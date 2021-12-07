Сколько топлива заливают на заводе в новые автомобили

Фото производителя.
В Сети среди покупателей автомобилей возник спор, сколько же топлива плещется в бензобаке новенькой машины. Портал «АвтоВзгляд» готов привести точные значения.
Алексей Кованов

Меньше всего «девяносто пятого» бензина полагается семейству LADA Granta — всего 4,7 литра. Чуть больше топлива перепадает моделям Largus и XRAY — 4,8 литра. Ну, а в «Нивы» заливают больше всего горючего — около 7 литров.

Любопытно, что иномарки Renault, что также собираются на вазовском конвейере, заправляют гораздо более щедро. В Logan и Sandero прямо на заводе вливают по 9,6 литра «девяносто пятого», уточняет паблик Avtograd news во «ВКонтакте».

Кстати, всем было известно, что 1 декабря дилеры LADA навесят на автомобили свежие ценники. Инсайдеры предполагали, что машины подорожают на 7—9 тысяч рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», реальность оказалась несколько иной.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто
7 декабря 2021
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