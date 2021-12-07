Сколько топлива заливают на заводе в новые автомобили

Меньше всего «девяносто пятого» бензина полагается семейству LADA Granta — всего 4,7 литра. Чуть больше топлива перепадает моделям Largus и XRAY — 4,8 литра. Ну, а в «Нивы» заливают больше всего горючего — около 7 литров.

Любопытно, что иномарки Renault, что также собираются на вазовском конвейере, заправляют гораздо более щедро. В Logan и Sandero прямо на заводе вливают по 9,6 литра «девяносто пятого», уточняет паблик Avtograd news во «ВКонтакте».

Кстати, всем было известно, что 1 декабря дилеры LADA навесят на автомобили свежие ценники. Инсайдеры предполагали, что машины подорожают на 7—9 тысяч рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», реальность оказалась несколько иной.