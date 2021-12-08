Kia показала, каким будет возрожденный компактвэн Carens

Carens будут делать на индийском заводе компании Kia, в первую очередь, для нужд местного рынка, где основными конкурентами станут 7-местные Datsun Go+ и Renault Triber, а также 9-местная Mahindra TUV300 Plus. Официальная премьера «Каренса» назначена на 16 декабря

Доедет ли возрожденный компактвэн до России? С одной стороны, в этом нет ничего невозможного. А, с другой, сначала маркетологам предстоит понять, нужен ли россиянам недорогой трехрядный «вэн» или эту нишу лучше отдать вазовскому «Ларгусу».

Кстати, АВТОВАЗ, наконец, реализовал давнюю хотелку владельцев грузовых LADA Largus — в список фирменных опций, наконец, вошла камера заднего вида. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько же придется заплатить за «электронный глаз».