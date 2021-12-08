Kia показала, каким будет возрожденный компактвэн Carens

Фото производителя.
Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что марка Kia планирует возродить название Carens: с 1999 по 2018 годы под ним выпускались простые и доступные компактвэны, притом модель пережила смену трех поколений. А сейчас корейцы опубликовали несколько скетчей грядущей новинки.
Алексей Кованов

До этого вездесущие шпионы выяснили, что новый Carens станет разновидностью модели Seltos! По версии «разведчиков», от компактного SUV трехрядная новинка получит шасси, силовые агрегаты и даже — переднюю часть кузова. Естественно, и окажется не шибко дорогим.

Свежая порция фирменных картинок только подтверждает шпионскую информацию: будущий минивэн действительно напоминает кроссовер Seltos, но отличается двухуровневой передней оптикой и увеличенным задним свесом.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Carens будут делать на индийском заводе компании Kia, в первую очередь, для нужд местного рынка, где основными конкурентами станут 7-местные Datsun Go+ и Renault Triber, а также 9-местная Mahindra TUV300 Plus. Официальная премьера «Каренса» назначена на 16 декабря

Доедет ли возрожденный компактвэн до России? С одной стороны, в этом нет ничего невозможного. А, с другой, сначала маркетологам предстоит понять, нужен ли россиянам недорогой трехрядный «вэн» или эту нишу лучше отдать вазовскому «Ларгусу».

Кстати, АВТОВАЗ, наконец, реализовал давнюю хотелку владельцев грузовых LADA Largus — в список фирменных опций, наконец, вошла камера заднего вида. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько же придется заплатить за «электронный глаз».

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8 декабря 2021
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