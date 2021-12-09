Почему у онлайн-продаж новых автомобилей нет никакого будущего

Если взглянуть на статистику продаж прошлых лет, то можно увидеть, что ноябрь всегда был более «урожайным», нежели предшествующий ему октябрь. В этот же раз все иначе — и во многом «благодаря» правительству, объявившему корпоративные каникулы для многих предприятий.

Интересно, что автопроизводители и дилеры очередного локдауна не страшились, уверяя, что на этот случай у них «припасены» онлайн-продажи. Но виртуальные шоу-румы, несмотря на вроде бы отлаженные процессы, рынку не помогли — очевидно, россияне к такому способу покупки машин просто не готовы. И далеко не факт, что однажды будут.

— Очередной локдаун наглядно доказал всю косность существующей офлайн-модели продаж автомобилей. Да и онлайн в нынешних российских условиях используется часто совсем не так, как хотелось бы дистрибьюторам. Больше для дополнительной прибыли, а не для удобства покупателей, — объяснил ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Денис Мавланов, эксперт маркетплейса Банкавто.

Тем не менее, по прогнозам, 2021 год закроется для российского авторынка все же в плюсе. По предварительным подсчетам, дилеры сумеют реализовать в декабре 135 000—140 000 новых машин, и годовой объем приблизится к 1,67 млн. авто, что на 4% превышает показатель 2020-го.