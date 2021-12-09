Почему у онлайн-продаж новых автомобилей нет никакого будущего

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По итогам минувшего месяца российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей просел аж на 20,4% по отношению к ноябрю 2020-го. И причин тому несколько. И это не только дефицит полупроводников (читай — машин) и вопиющая жадность дилеров, но и локдаун, действовавший в период ноябрьских праздников. Виртуальные шоу-румы, на которые делали ставку многие марки, увы, надежд не оправдали.
Кристина Извекова

Если взглянуть на статистику продаж прошлых лет, то можно увидеть, что ноябрь всегда был более «урожайным», нежели предшествующий ему октябрь. В этот же раз все иначе — и во многом «благодаря» правительству, объявившему корпоративные каникулы для многих предприятий.

Интересно, что автопроизводители и дилеры очередного локдауна не страшились, уверяя, что на этот случай у них «припасены» онлайн-продажи. Но виртуальные шоу-румы, несмотря на вроде бы отлаженные процессы, рынку не помогли — очевидно, россияне к такому способу покупки машин просто не готовы. И далеко не факт, что однажды будут.

— Очередной локдаун наглядно доказал всю косность существующей офлайн-модели продаж автомобилей. Да и онлайн в нынешних российских условиях используется часто совсем не так, как хотелось бы дистрибьюторам. Больше для дополнительной прибыли, а не для удобства покупателей, — объяснил ситуацию порталу «АвтоВзгляд» Денис Мавланов, эксперт маркетплейса Банкавто.

Тем не менее, по прогнозам, 2021 год закроется для российского авторынка все же в плюсе. По предварительным подсчетам, дилеры сумеют реализовать в декабре 135 000—140 000 новых машин, и годовой объем приблизится к 1,67 млн. авто, что на 4% превышает показатель 2020-го.

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9 декабря 2021
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