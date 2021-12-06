Почему падают продажи самой популярной в России иномарки Kia

Та же лидирующая Kia не постеснялась переписать прайсы на две самые популярные свои модели — Rio и K5. Причем если первая поднялась в цене «всего» на 30 000 рублей (до 1 107 400 ₽), то вторая — аж на 100 000 «деревянных» (до 2 210 000 ₽). И, как подчеркивают эксперты ресурса «Банкавто», это самое серьезное подорожание среди 20-и наиболее востребованных на отечественном рынке моделей. Как результат, реализация «Рио» упала по сравнению с прошлым ноябрем почти в два раза, а «пятерка» потеряля около 15%.

Хотя в случае с последней важнее, на наш взгляд, другое: корейский седан в минувшем ноябре серьезно уступил главному своему конкуренту — японской Toyota Camry: 1789 и 2630 проданных авто соответственно. И хотя за 11 месяцев разрыв составляет только 408 машин в пользу «японки», но это уже тенденция…

Не лучше идут дела и у третьей наиболее востребованной модели бренда Kia Sportage. Хотя кроссовер, на удивление, в последнее время не дорожал, его продажи тем не менее упали почти в два раза. Но это объясняется, скорее всего тем, что потенциальный покупатель ждет следующее поколение поколение популярного SUV, которое появится у нас в 2022 году.

И на этом фоне совершенно понятно, почему китайские автопроизводители уже вошли в пятерку самых популярных в России. Заняв к ноябрю 2021 года, согласно статистике AEB, суммарно 7% рынка, они не только обошли американские марки, откинув их на шестое место, но и начали наступать на «пятки» японскому автопрому. Корейскому автопрому в нашей стране машины из КНР пока не угрожают. Но если нынешнее положение вещей сохраниться еще хотя бы год, то ключевым в предыдущем предложении становится слово «пока».