Почему на новых моделях автомобилей быстро разваливаются шины и диски

Фото: drivenn.ru.
Служба помощи на дорогах из английского Ливерпуля, исследуя статистику за последние 3 года работа, сделала неожиданный вывод: оказывается, владельцы электромобилей пользуются услугами по восстановлению дисков и ремонту шин вдвое чаще, чем хозяева дизельных и бензиновых моделей. Портал «АвтоВзгляд» попытался найти логичное объяснение этому феномену.
Алексей Кованов

Если говорить конкретно, то 36% проблем, с которыми британские владельцы электрокаров вызывали техничку или эвакуатор, — это пробитые шины или расколотые диски. Для сравнения, с аналогичными неисправностями к услугам техпомощи обращались только 18% хозяев машин, оснащенных ДВС.

В чем причина? «Дорожные ангелы» отмечают, что полноценной «запаской» сегодня оснащается редкий электромобиль — обычно производитель кладет лишь ремкомплект. При этом пробивают покрышки водители таких моделей действительно чаще — в силу большего веса аккумуляторного автомобиля.

Кроме того, специальные «экопокрышки», которыми оснащаются электро- и гибридомобили, как правило, имеют менее прочный каркас. А значит, сильнее страдают от дорожных выбоин.

И продолжая шинную тему. Некоторые профессиональные водители зачем-то укладывают внутрь шины обыкновенный строительный поролон, который изначально призван шумоизолировать полы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем может быть полезен такой «тюнинг».

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10 декабря 2021
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