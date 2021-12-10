Почему на новых моделях автомобилей быстро разваливаются шины и диски

Если говорить конкретно, то 36% проблем, с которыми британские владельцы электрокаров вызывали техничку или эвакуатор, — это пробитые шины или расколотые диски. Для сравнения, с аналогичными неисправностями к услугам техпомощи обращались только 18% хозяев машин, оснащенных ДВС.

В чем причина? «Дорожные ангелы» отмечают, что полноценной «запаской» сегодня оснащается редкий электромобиль — обычно производитель кладет лишь ремкомплект. При этом пробивают покрышки водители таких моделей действительно чаще — в силу большего веса аккумуляторного автомобиля.

Кроме того, специальные «экопокрышки», которыми оснащаются электро- и гибридомобили, как правило, имеют менее прочный каркас. А значит, сильнее страдают от дорожных выбоин.

И продолжая шинную тему. Некоторые профессиональные водители зачем-то укладывают внутрь шины обыкновенный строительный поролон, который изначально призван шумоизолировать полы. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем может быть полезен такой «тюнинг».