Чем флагманский Genesis G90 второго поколения удивит миллионеров

Пока опубликованы характеристики новинки только для корейского рынка. На своей родине автомобиль будет оснащаться 3,5-литровым битурбированным V6 с отдачей в в 380 л. с. и 530 Нм, к которому прилагаются классический 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода.

В базовую комплектацию включена пневматическая подвеска, позволяющая седану «приподниматься» на 25 мм. А еще Genesis G90 примерил полноуправляемое шасси: в зависимости от скорости задние колеса поворачиваются в противофазе передним или наоборот.

Также из интересного отметим систему распознавания водителя по отпечатку пальца. После того, как владелец коснется специального сенсора, машина подгонит под него кресло, руль, педали и зеркала. Кстати, о кресле: в передних есть специальные надувные ячейки для создания оптимального профиля.

Продолжают список любопытных новшеств активное шумоподавление, встроенный ароматизатор, а также аудиосистема от Bang&Olufsen — с 23 динамиками и выдвижными твитерами. Вдобавок флагман имеет пару панорамных люков и два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели.