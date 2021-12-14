Чем флагманский Genesis G90 второго поколения удивит миллионеров

Итак, новый Genesis G90 оказался предельно строгим и максимально лаконичным. Настолько лаконичным, что дизайнеры завели кромки капота на боковины кузова, чтобы минимизировать количество видимых глазу стыков кузовных деталей.
Также прибавил солидности и длиннобазный вариант (на фото он — синего цвета). И если раньше гранд-версия Genesis G90 имела глухую центральную вставку, то новое поколение скроено намного изящнее — ему полагаются задние двери большего размера.
Пока опубликованы характеристики новинки только для корейского рынка. На своей родине автомобиль будет оснащаться 3,5-литровым битурбированным V6 с отдачей в в 380 л. с. и 530 Нм, к которому прилагаются классический 8-ступенчатый «автомат» и система полного привода.
В базовую комплектацию включена пневматическая подвеска, позволяющая седану «приподниматься» на 25 мм. А еще Genesis G90 примерил полноуправляемое шасси: в зависимости от скорости задние колеса поворачиваются в противофазе передним или наоборот.
Также из интересного отметим систему распознавания водителя по отпечатку пальца. После того, как владелец коснется специального сенсора, машина подгонит под него кресло, руль, педали и зеркала. Кстати, о кресле: в передних есть специальные надувные ячейки для создания оптимального профиля.
Продолжают список любопытных новшеств активное шумоподавление, встроенный ароматизатор, а также аудиосистема от Bang&Olufsen — с 23 динамиками и выдвижными твитерами. Вдобавок флагман имеет пару панорамных люков и два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели.