Mercedes-Benz вместо Audi: Олаф Шольц не будет донашивать автопарк Ангелы Меркель

О том, что Олаф Шольц заказал себе несколько (скорее всего, два) новеньких лимузина, сообщает Auto Motor und Sport. За каждую машину из бюджета ФРГ производителю будет перечислено минимум 547 000 евро — примерно 47 200 000 ₽
Любопытно, что производство одного автомобиля занимает 51 рабочий день, и это — без учета очередников, которые успели выстроиться за бронированной новинкой! Интересно, «подвинут» ли других заказчиков, чтобы «пропихнуть» родного канцлера без очереди?
Сам броневик построен на основе длиннобазной «эски». Под его капотом прописан заслуженный 12-цилиндровый 6-литровый двигатель M279 с отдачей в 512 сил. Кроме того, недавно справившему премьеру бронеседану впервые достался полный привод.
Броня класса VR10 по стандарту VPAM убережет пассажиров от очереди из автомата и остановит бронебойную пулю, выпущенную из снайперской винтовки Драгунова. И это позволяет «Мерседесу» называть S 680 Guard 4Matic «самым защищенным легковым автомобилем».
Также Mercedes уточняет, что при сертификации броневика применялись сверхсовременные биофиделические манекены — специальные фигуры, реалистично имитирующие человеческое тело, включая кости, ткани и органы.