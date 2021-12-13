Mercedes-Benz вместо Audi: Олаф Шольц не будет донашивать автопарк Ангелы Меркель

О том, что Олаф Шольц заказал себе несколько (скорее всего, два) новеньких лимузина, сообщает Auto Motor und Sport. За каждую машину из бюджета ФРГ производителю будет перечислено минимум 547 000 евро — примерно 47 200 000 ₽

Любопытно, что производство одного автомобиля занимает 51 рабочий день, и это — без учета очередников, которые успели выстроиться за бронированной новинкой! Интересно, «подвинут» ли других заказчиков, чтобы «пропихнуть» родного канцлера без очереди?