Сомнительные новинки и премиальная LADA Vesta: автопремьеры 2022 года для России

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Наступающий новый год, как и уходящий, не будет простым для моторизованных россиян. Жуткий дефицит машин — а значит и фантастические дилерские прайсы — ждет нас и в 2022-м. Эксперты портала «АвтоВзгляд» считают, что ситуация нормализуется лишь к марту 2023-го! Тем не менее, некоторые автопроизводители все же выведут на наш рынок новые модели. Среди которых и относительно бюджетные, и фантастически дорогие, и даже экзотические!
Портал «АвтоВзгляд»

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в основном нас попытаются порадовать японские, корейские и китайские марки: азиаты предложат весьма актуальные для россиян модели. Причем — в разных сегментах: от массовых до премиальных. Но будут новинки и от американцев, и от британцев, хотя они заинтересуют весьма ограниченный круг состоятельных лиц.

Не обойдется дело и без довольно сомнительных для нашей страны «зеленых» авто: их везут к нам очень уважаемые бренды, несмотря на резко выросшие таможенные пошлины на «электрички». Но это — дела имиджевые, широким народным массам неинтересные.

Другое дело — грядущее превращение LADA Vesta почти в премиальный автомобиль! Все подробности и об этой действительно народной машине, и о других автопремьерах 2022 года — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно тут).

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15 декабря 2021
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