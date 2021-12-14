Как из-за ошибок водителя в снегопад перестают работать «дворники»

фото: соцсети
Многие автовладельцы в сильный снегопад спешат проявить повышенную заботу о сохранности и работоспособности очистителей лобового стекла своей машины. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», зачастую они оказывают «дворникам» медвежью услугу…
Максим Строкер

Каждый серьезный снегопад обычно сопровождается своего рода «голосованием» среди автовладельцев. Причем свое «волеизъявление» они демонстрируют миру не на избирательных участках, а более наглядным образом — путем поднятия не собственных рук, но торчащими вверх поводками стеклоочистителей автомобилей.

Традиция подобных манипуляций восходит ко временам постсоветским, когда россияне только-только отвыкли воровать «дворники» с соседских авто. Но оставляя их на машине на ночь, многие вдруг обнаружили, что после снегопада или резко ударившего мороза резинки щеток норовят примерзнуть к «лобовухе». Если забыть об этом и, заведя автомобиль, попытаться смахнуть примерзшими «дворниками» снег со стекла, можно лишиться не только резинки щетки. На некоторых моделях того времени из-за возникающей при этом нештатной нагрузки порой выходил порой из строя сам механизм привода стеклоочистителя.

Хитроумные владельцы «Жигулей» десятилетия назад нашли рачительный (с их точки зрения) выход из ситуации: поднимать поводки стеклоочистителя вместе со щетками в «угрожаемые периоды» — при снегопадах и в моменты перехода от осенней сырости к зимнему морозу. Их опытом и по сей день пользуются автомобилисты, «рассекающие» уже не на примитивной вазовской «классике», а на современных иномарках.

фото: соцсети

Сменилось несколько поколений машин и поколение их владельцев, а этот примитивный «лайфхак» все еще жив в массах. И вот к чему он приводит сейчас. Если регулярно оставлять машину с задранными вверх «дворниками», через достаточно короткое время пружины в их поводках заметно ослабнут.

А ведь именно от них, в конечном счете, зависит сила, с которой щетка стеклоочистителя прижимается к стеклу. Ослабшая пружина становится причиной плохой очистки «лобовухи». Полностью непрочищенные пятна на стекле, размазанная, а не убранная грязь по всей его поверхности — типичные следствия ослабленных пружин в поводках. Для владельца «Жигулей» это не проблема: купить копеечные пружинки и «за пять минут с перекурами» поменять их — дело плевое.

А вот на современной иномарке аналогичная операция может оказаться не самым простым квестом даже для профессионального авторемонтника. Не говоря уже о том, что цена фирменных «пружинок» наверняка не покажется «копеечной».

На этом основании мы настоятельно не рекомендуем сейчас поднимать «дворники» в снегопад. Лучше просто примите за правило не включать стеклоочиститель, предварительно не убедившись в том, что щеткам ничто не мешает свободно двигаться по стеклу.

безопасность дорожного движения, ремонт
14 декабря 2021
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