Как из-за ошибок водителя в снегопад перестают работать «дворники»

Каждый серьезный снегопад обычно сопровождается своего рода «голосованием» среди автовладельцев. Причем свое «волеизъявление» они демонстрируют миру не на избирательных участках, а более наглядным образом — путем поднятия не собственных рук, но торчащими вверх поводками стеклоочистителей автомобилей.

Традиция подобных манипуляций восходит ко временам постсоветским, когда россияне только-только отвыкли воровать «дворники» с соседских авто. Но оставляя их на машине на ночь, многие вдруг обнаружили, что после снегопада или резко ударившего мороза резинки щеток норовят примерзнуть к «лобовухе». Если забыть об этом и, заведя автомобиль, попытаться смахнуть примерзшими «дворниками» снег со стекла, можно лишиться не только резинки щетки. На некоторых моделях того времени из-за возникающей при этом нештатной нагрузки порой выходил порой из строя сам механизм привода стеклоочистителя.

Хитроумные владельцы «Жигулей» десятилетия назад нашли рачительный (с их точки зрения) выход из ситуации: поднимать поводки стеклоочистителя вместе со щетками в «угрожаемые периоды» — при снегопадах и в моменты перехода от осенней сырости к зимнему морозу. Их опытом и по сей день пользуются автомобилисты, «рассекающие» уже не на примитивной вазовской «классике», а на современных иномарках.