Как из-за ошибок водителя в снегопад перестают работать «дворники»

Каждый серьезный снегопад обычно сопровождается своего рода «голосованием» среди автовладельцев. Причем свое «волеизъявление» они демонстрируют миру не на избирательных участках, а более наглядным образом — путем поднятия не собственных рук, но торчащими вверх поводками стеклоочистителей автомобилей.
Традиция подобных манипуляций восходит ко временам постсоветским, когда россияне только-только отвыкли воровать «дворники» с соседских авто. Но оставляя их на машине на ночь, многие вдруг обнаружили, что после снегопада или резко ударившего мороза резинки щеток норовят примерзнуть к «лобовухе». Если забыть об этом и, заведя автомобиль, попытаться смахнуть примерзшими «дворниками» снег со стекла, можно лишиться не только резинки щетки. На некоторых моделях того времени из-за возникающей при этом нештатной нагрузки порой выходил порой из строя сам механизм привода стеклоочистителя.
Хитроумные владельцы «Жигулей» десятилетия назад нашли рачительный (с их точки зрения) выход из ситуации: поднимать поводки стеклоочистителя вместе со щетками в «угрожаемые периоды» — при снегопадах и в моменты перехода от осенней сырости к зимнему морозу. Их опытом и по сей день пользуются автомобилисты, «рассекающие» уже не на примитивной вазовской «классике», а на современных иномарках.
Сменилось несколько поколений машин и поколение их владельцев, а этот примитивный «лайфхак» все еще жив в массах. И вот к чему он приводит сейчас. Если регулярно оставлять машину с задранными вверх «дворниками», через достаточно короткое время пружины в их поводках заметно ослабнут.
А ведь именно от них, в конечном счете, зависит сила, с которой щетка стеклоочистителя прижимается к стеклу. Ослабшая пружина становится причиной плохой очистки «лобовухи». Полностью непрочищенные пятна на стекле, размазанная, а не убранная грязь по всей его поверхности — типичные следствия ослабленных пружин в поводках. Для владельца «Жигулей» это не проблема: купить копеечные пружинки и «за пять минут с перекурами» поменять их — дело плевое.
А вот на современной иномарке аналогичная операция может оказаться не самым простым квестом даже для профессионального авторемонтника. Не говоря уже о том, что цена фирменных «пружинок» наверняка не покажется «копеечной».
На этом основании мы настоятельно не рекомендуем сейчас поднимать «дворники» в снегопад. Лучше просто примите за правило не включать стеклоочиститель, предварительно не убедившись в том, что щеткам ничто не мешает свободно двигаться по стеклу.