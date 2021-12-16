Половина выставленных на продажу подержанных автомобилей — битые или убитые

Соответствующий отчет опубликовали «Авто.ру» и «Газета.Ru». Как уточняют авторы публикации, чаще всего пробег скручивают перекупщики — до 25% предлагаемых ими автомобилей имеют признаки корректировки километража. Впрочем, такие машины встречаются и у частников, и у дилеров.

Кроме того, в 2021 году россияне пытаются продавать больше «залоговой» техники. А значит, покупать «бэушку» без проверки при помощи специализированных сервисов стало крайне опасно.

Кстати, в минувшем октябре российские банки получили рекордные 400 000 заявок на оформление кредита для покупки автомобиля с пробегом. При этом аналогичных запросов на новые машины пришло значительно меньше — менее 300 000. Почему 3 года назад ситуация была ровно противоположной, разбирался портал «АвтоВзгляд».