Какие годовые премии получат работники АВТОВАЗа и Mercedes-Benz

Дело в том, что новость вызвала бурное обсуждение со стороны работников АВТОВАЗа: дескать, выдадут ли прамию им? Ведь за последние месяцы автогигант больше простаивал, чем работал… Так вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», приказом по заводу №652 работники завода будут награждены премией в размере 5000 рублей. Правда, из этоу суммы будут удержаны 13% налога, а также суммы, пропорциональные дням болезни конкретного сотрудника.

Между тем, по нашей информации, сотрудникам подмосковного завода Mercedes-Benz в качестве ежегодной премии полагаются 10 000 «целковых». Это, конечно, вдвое больше, чем получат тольяттинцы и ижевчане, но сильно меньше того, что выдадут штутгартцам.

И продолжая «заводскую» тему. После фактического ухода марки Ford из России судьба завода во Всеволожске оставалась неясной. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вскоре конвейерам ленинградской площадки предстоит перезапуститься.