Какие годовые премии получат работники АВТОВАЗа и Mercedes-Benz

Фото: АВТОВАЗ.
Немецкий концерн Daimler AG, что владеет маркой Mercedes-Benz, выплатит своим сотрудникам годовую премию в размере до 6000 евро, а это примерно 500 000 рублей. В компании заявляют, что деньги получат около 100 000 сотрудников немецких (!) заводов. При чем тут LADA, спросите вы?
Алексей Кованов

Дело в том, что новость вызвала бурное обсуждение со стороны работников АВТОВАЗа: дескать, выдадут ли прамию им? Ведь за последние месяцы автогигант больше простаивал, чем работал… Так вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», приказом по заводу №652 работники завода будут награждены премией в размере 5000 рублей. Правда, из этоу суммы будут удержаны 13% налога, а также суммы, пропорциональные дням болезни конкретного сотрудника.

Между тем, по нашей информации, сотрудникам подмосковного завода Mercedes-Benz в качестве ежегодной премии полагаются 10 000 «целковых». Это, конечно, вдвое больше, чем получат тольяттинцы и ижевчане, но сильно меньше того, что выдадут штутгартцам.

И продолжая «заводскую» тему. После фактического ухода марки Ford из России судьба завода во Всеволожске оставалась неясной. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вскоре конвейерам ленинградской площадки предстоит перезапуститься.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы
20 декабря 2021
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