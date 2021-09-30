Почему с наступлением холодов на панели часто загорается значок ABS

Сентябрь, особенно если он такой дождливый, как в этом году, всегда становится настоящим детонатором проблем с электрикой в любом подержанном автомобиле, независимо от марки и статуса. Увы, провода имеют свойство изнашиваться, стекла — течь, а последствия легендарных российских зимних реагентов никто не отменял. В тандеме это приводит к тому, что даже изначально надежные автомобили могут изобразить своему владельцу «новогоднюю гирлянду» на приборной панели. А самая популярной и часто встречающейся лампочкой в длинном списке неисправностей будет, конечно, желтый значок ABS.
Система ABS — обязательная с некоторых пор функция в автомобиле — призвана предотвратить блокировку колес, а, следовательно, и потерю управления при торможении. Она состоит из электронного блока управления, клапанов в тормозной системе и датчиков на самих колесах. Как подсказывает практика, именно они, датчики, чаще всего являются причиной появления лампы-предупреждения на приборной панели.
Осложняет дело и тот факт, что в современных автомобилях на датчик ABS заведено великое множество разнообразных опций — противозаносная система, полный привод и даже стояночный тормоз, например — поэтому выход узла из строя может отключить разом не только саму противоблокировочную функцию, но и целый ряд других, смежных с ней.
Датчики, установленные в ступицах, периодически надо доставать и чистить. От времени и без ухода они просто сгнивают, рассыпаются или превращаются в камень. Естественно, окисляются контакты, которые находятся в постоянном контакте с водой. Чистка или диагностика датчиков ABS в мануалах по ремонту и рекомендациях по сервису, увы, не прописана, поэтому остается целиком и полностью на откуп автовладельца. Но проверять их регулярно просто необходимо.
Наиболее популярная причина срабатывания лампы — сгнивший провод или закисший контакт. В таком случае ремонт можно выполнить самостоятельно, почистив и подлатав пострадавший узел, да и замена проводки обойдется недорого — около 1000 рублей. Сам же датчик из строя выходит намного реже и куда позже, поэтому проверка вольтметром, скорее всего, покажет, что беда именно в контакте, а не в узле.
Главным врагом узла, помимо влаги, является, конечно, зимняя соль и реагенты. Они быстро расправляются с оплеткой и уже на второй-третий год эксплуатации приступают к уничтожению проводки. Оттого и ремонт ABS распространен в крупных городах на севере и в центральной России, но крайне редко требуется, например, на юге.