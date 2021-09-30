Почему с наступлением холодов на панели часто загорается значок ABS

Сентябрь, особенно если он такой дождливый, как в этом году, всегда становится настоящим детонатором проблем с электрикой в любом подержанном автомобиле, независимо от марки и статуса. Увы, провода имеют свойство изнашиваться, стекла — течь, а последствия легендарных российских зимних реагентов никто не отменял. В тандеме это приводит к тому, что даже изначально надежные автомобили могут изобразить своему владельцу «новогоднюю гирлянду» на приборной панели. А самая популярной и часто встречающейся лампочкой в длинном списке неисправностей будет, конечно, желтый значок ABS.

Система ABS — обязательная с некоторых пор функция в автомобиле — призвана предотвратить блокировку колес, а, следовательно, и потерю управления при торможении. Она состоит из электронного блока управления, клапанов в тормозной системе и датчиков на самих колесах. Как подсказывает практика, именно они, датчики, чаще всего являются причиной появления лампы-предупреждения на приборной панели.

Осложняет дело и тот факт, что в современных автомобилях на датчик ABS заведено великое множество разнообразных опций — противозаносная система, полный привод и даже стояночный тормоз, например — поэтому выход узла из строя может отключить разом не только саму противоблокировочную функцию, но и целый ряд других, смежных с ней.