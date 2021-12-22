В России подержанные автомобили Volkswagen теперь можно выбрать и купить онлайн

Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», Das WeltAuto — всемирно известная программа сертифицированных авто с пробегом. Здесь представлены только проверенные варианты от официальных дилеров. Став клиентом Das WeltAuto, покупатель сможет получать техническую поддержку, аналог заводской гарантии VW.

Процесс онлайн-покупки на сайте Das WeltAuto прост: клиент выбирает интересующий его автомобиль у удобного ему дилерского центра на сайте, указывает свои контактные данные, осуществляет предоплату (или полную оплат), после чего может отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

При бронировании машины через сайт, клиент вносит предоплату от 5000 ₽ до полной стоимости автомобиля. Заявка обрабатывается в течение 1 часа.

В случае полной оплаты, клиенту достаточно посетить дилерский центр один раз, чтобы забрать авто. Кроме того, он может дополнительно воспользоваться услугами по кредиту или trade-in, а также опциями по страхованию.

Кстати, фирменные программы по продаже подержанных т/c — полезно. Ведь около 40% автомобилей, выставленных сейчас на продажу на вторичном рынке, ранее становились участниками ДТП! Портал «АвтоВзгляд» подробно изучил любопытную статистику.