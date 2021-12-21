Назван автомобиль, которым выгоднее всего владеть в России

При таких вводных, как подсчитало агентство «Автостат», самыми выгодными для владения являются автомобили марки LADA: за каждый километр пробега на любом из представителей семейства Granta россиянин заплатит 7 рублей 60 коппек, а Vesta отнимет на 10 копеек больше.

Тем удивительнее, что наименее разорительным представителем тольяттинского автопрома оказалась не «Гранта» или «Веста», а XRAY, построенный на французской платформе B0! Этот «высокий хетчбэк» вытянет из бюджета хозяина 7 рублей 50 копеек на каждый километр своего пробега.

Посмотрим, изменится ли расклад после выхода обновленной «Весты». Между тем, сейчас АВТОВАЗ продолжает пользоваться обходными технологиями и ручным трудом при сборке рестайлинговых LADA Vesta. Эти проблемы отодвигают дебют долгожданной новинки примерно на полгода.