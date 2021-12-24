В России начали принимать заказы на «умный» Kia Stinger

Как не сложно заметить, прайс на Stinger «потяжелел», и в зависимости от версии — на 30—70 тысяч рублей. Помимо новой эмблемы, как уже было сказано, модель обзавелась телематикой, позволяющей управлять целой россыпью функций в авто дистанционно, посредством мобильного приложения на смартфоне. Так, к примеру, прямо с телефона можно получить информацию о сработанной сигнализации, о месте нахождении машины, а также сведения о количестве топлива в баке и заряде аккумуляторной батареи.

Кроме того, владельцы умного «Стингера» получат возможность, не выходя из дома, запустить в автомобиле двигатель, активировать подогрев сидений и рулевого колеса, открыть или запереть двери, а также заранее проложить маршрут в навигационной системе и установить в салоне нужную температуру.

В техническом плане изменений не произошло. Фастбек, как его обозвали сами корейцы, по-прежнему предлагается с парой турбодвижков, работающих в мощностном диапазоне от 194 до 370 л. с. Коробка передач — безальтернативная автоматическая «восьмиступка». На выбор — пять вариантов исполнения: Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT.