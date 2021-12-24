Зачем АВТОВАЗ переносит сборку LADA Granta на другой конвейер

Итак, нынешнее поколенин «Гранты», как уточняет паблик Avtograd news во «ВКонтакте», вскоре перебазируется на третью нитку главного конвейера. Уточним, что этот конвейер возводился по стандартам альянса Renault-Nissan для выпуска… «Весты». Но, как известно, в итоге флагманскую модель решили делать на мощностях в Ижевске.

Поэтому третья нитка сначала выпускала «Приору», а затем туда последовательно перебрались старая и новая «Нивы». При этом, как отмечают заводчане, этот переезд положительно сказался на качестве выпускаемых машин, так как сборщики благодаря грамотной организации работы защищены от ошибок, вызванных «человеческим фактором».

В СКП «Калина», где сейчас делают LADA Granta, пропишется новое поколение этой модели. В серию пойдут седан и универсал, построенные на «логановской» платформе Global Access. Притом, скорее всего, для новинки будет придумано другое название…

Кстати, в открытой базе Роспатента появилась любопытная запись: АВТОВАЗ оформил права на товарный знак LADA Aura. Портал «АвтоВзгляд» предположил, какую модель могут назвать именем, закрепленным за автогигантом до конца 2030 года.