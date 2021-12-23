Ford полностью переиначит модель Transit для России

Проблема только одна — до российских покупателей добрела только малая часть обновлений! В частности, усилители кузова, а также дверные карты нового образца. Ни другого «торпедо», ни автоматической коробки, ни современной электроники мы не увидели.

И вот — справедливость вскоре восторжествует. Вместо заслуженного, но весьма своеобразного мотора 2.2 TDCi придет другой. В компании пока скрывают подробности, но очевидно, что это будет двухлитровый турбодизель отдачей от 105 до 185 сил.

Кстати, именно этот мотор, а не представитель семейства Puma будет выпускаться на бывшем фордовском заводе двигателей, выкупленном «Соллерсом». Старт производства дизелей назначаен на конец следующего, 2022-го года.