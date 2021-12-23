Ford полностью переиначит модель Transit для России

В 2019 году Ford Transit пережил грандиозное обновление. Модель слегка посвежела внешне, но главное — по просьбам перевозчиков — в конструкцию кузова фургонов были добавлены дополнительные усилители, повысившие жёсткость.
В салоне появилась совершенно другая передняя панель: интерьер сделался более спокойный и солидным, вокруг водителя появилось больше кармашков и полочек, а медиасистема обзавелась большим сенсорным «планшетом».
Проблема только одна — до российских покупателей добрела только малая часть обновлений! В частности, усилители кузова, а также дверные карты нового образца. Ни другого «торпедо», ни автоматической коробки, ни современной электроники мы не увидели.
И вот — справедливость вскоре восторжествует. Вместо заслуженного, но весьма своеобразного мотора 2.2 TDCi придет другой. В компании пока скрывают подробности, но очевидно, что это будет двухлитровый турбодизель отдачей от 105 до 185 сил.
Кстати, именно этот мотор, а не представитель семейства Puma будет выпускаться на бывшем фордовском заводе двигателей, выкупленном «Соллерсом». Старт производства дизелей назначаен на конец следующего, 2022-го года.
К новому движку вдобавок сможет прилагаться автоматическая коробка! Более того, в фордовской гамме даже есть 10-диапазонный агрегат, взяты от «Мустанга». Хотя нам, скорее всего, предложат вариант попроще и подешевле.
И, конечно, большая модернзация принесет свежую переднюю панель, а заодно — электропривод водительского кресла, современные ездовые ассистенты и прочие приятности. Осталось только дождаться, когда весь этот шквал обновок обрушится на российского потребителя.